La start-up israélienne de cybersécurité Wiz lève $250 millions.

14 Octobre 2021 | Moins de deux ans après sa création, la start-up israélienne de cybersécurité Wiz est désormais valorisée à 6 milliards de dollars – un montant stupéfiant – après qu’elle a levé 250 millions de dollars lors de sa dernière levée de fonds, a annoncé la société lundi.



Cet investissement survient seulement quatre mois après que Wiz a levé 120 millions de dollars auprès de Salesforce Ventures, Blackstone, Aglaé Ventures, la société d’investissement en capital-risque de Bernard Arnault, président-directeur général de LMVH Moet Hennessy-Louis Vuitton et l’un des hommes les plus riches du monde, et du milliardaire américain Howard Schultz, qui a été pendant 14 ans PDG et président de Starbucks.



Cet investissement précédent avait alors valorisé Wiz à 1,8 milliard de dollars, selon l’annonce.



Ce dernier tour de table a été mené conjointement par Insight Partners et Greenoaks Capital, avec la participation de Sequoia Capital, Salesforce et d’autres.



Wiz a déclaré dans son communiqué que le tour de table avait été « énormément sur-souscrit », la société ayant dû refuser « de multiples contrats et limiter le tour de table aux investisseurs existants ».

