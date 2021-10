Israël Aerospace Industries (IAI) convertit des A330-300 en avions cargo

14 Octobre 2021 à 14h00 | Israël Aerospace Industries (IAI) a annoncé qu’elle convertirait 30 Airbus A330-300 de la catégorie passagers en cargo, dans le cadre d’un accord avec la société de leasing d’avions basée à Dublin Avolon.



La conversion, qui devrait débuter en 2025 et s’achever d’ici 2028, est due au doublement prévu du trafic d’avions cargo au cours des 20 prochaines années. Avalon, la troisième société de leasing d’avions au monde, détient une flotte de 837 avions en juin 2021. Elle participera au processus de conversion et d’octroi de licence. En plus d’être le premier au monde à effectuer une conversion de l’A330-300, IAI a également été le premier à convertir l’avion B777-300ER.

Lire l’article complet sur https://www.air-journal.fr