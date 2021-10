Google fait le bilan après avoir analysé 80 millions d’échantillons de ransomwares sur VirusTotal

14 Octobre 2021 | Étude Pour en apprendre davantage sur le paysage actuel des cybermenaces, Google a analysé plus de 80 millions d’échantillons de ransomware à travers son service VirusTotal.



Au total, 130 familles de malwares ont été comptabilisées sur la période janvier 2020 à septembre 2021.



Israël est en tête sur le nombre d’attaques détectées suivi par la Corée du Sud et le Vietnam.



Sur les 140 pays ayant participé à cette étude, c’est l’Israël qui a fourni le plus d’échantillons avec une augmentation de 600% par rapport à sa base de référence. Il est suivi par la Corée du Sud, le Vietnam, la Chine, Singapour, l’Inde, le Kazakhstan, les Philippines, l’Iran et le Royaume-Uni.

