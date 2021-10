Le ministre soudanais de la Justice rencontre des officiels israéliens à Dubaï

14 Octobre 2021 à 10h35 | Le vice-ministre des Affaires étrangères Idan Roll et le ministre de la Coopération régionale Issawi Frej ont discuté d’initiatives conjointes avec Nasredeen Abdulbari



Le ministre soudanais de la Justice, Nasredeen Abdulbari, a rencontré mercredi deux hauts responsables du gouvernement israélien lors de sa visite aux Émirats arabes unis.



Israël et le Soudan ont convenu d’œuvrer à la normalisation de leurs relations en octobre dernier dans le cadre des accords d’Abraham. Mais contrairement à d’autres États arabes qui ont noué des relations diplomatiques ouvertes avec Israël l’année dernière – les Émirats arabes unis, le Maroc, Bahreïn – peu de choses ont été faites publiquement dans le processus de normalisation avec le Soudan depuis cette annonce spectaculaire.



Mercredi, à Dubaï, Abdulbari a rencontré le ministre israélien des affaires régionales, Issawi Frej, du parti Meretz, les deux hommes discutant de projets binationaux et de la promotion de liens plus forts entre leurs pays respectifs.

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com