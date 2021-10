Pour moderniser ses F-16, Ankara met la pression sur Washington en évoquant l’achat d’avions russes Su-35 et Su-57

18 Octobre 2021 | Par rapport à son homologue grecque, qui pourra bientôt aligner 18 Rafale, 85 F-16 porté au dernier standard [Block 70/72 ou « Viper »], voire des F-35A, la force aérienne turque risque le déclassement, les avions qu’elle met actuellement en oeuvre ayant besoin d’être modernisés.



Or, en raison de l’achat de systèmes russes de défense aérienne S-400, la Turquie a été exclue du programme F-35, dans le cadre duquel elle avait commandé 100 exemplaires, et son industrie de l’armêment a été sanctionnée par l’administration américaine, au titre de la loi CAATSA [Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act]. Aussi, les marges de manoeuvre pour moderniser son aviation de combat sont étroites… Et cela pourrait dégrader sa capacité à défendre le flanc sud de l’Otan [à condition qu’elle y soit disposée…].



L’une des solutions passerait donc par l’acquisition de 40 F-16 « Viper » et de 80 kits de modernisation. Ce qui permettrait de patienter jusqu’à la mise en service du TF-X, un avion de 5e génération actuellement développé par Turkish Aerospace Industries. Les informations relatives à ce possible achat ont été confirmées par le président turc, M.Erdogan, le 17 octobre.

