Londres: des affiches anti-israéliennes collées dans 4 abribus

18 Octobre 2021 | Le réseau de transport de Londres a déclaré que les affiches n’étaient “absolument pas autorisées”



Des militants pro-palestiniens ont collé des affiches qualifiant Israël d”entreprise raciste” sur différents abribus de Londres.



Le groupe d’extrême gauche London Palestine Action aurait affiché des panneaux aux couleurs palestiniennes verte et rouge dans au moins quatre endroits de la capitale, dont les arrêts de bus de Westminster, Bloomsbury et Waterloo.



Le réseau de transport de Londres a déclaré que les affiches n’étaient “absolument pas autorisées” et a ordonné qu’elles soient retirées.

