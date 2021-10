Israël: un plongeur découvre une épée vieille de 900 ans au large des côtes du mont Carmel

18 Octobre 2021 à 11h12 | “Les côtes du mont Carmel présentent de nombreuses criques naturelles qui abritaient d’anciens navires”



De rares objets ont été découverts par un plongeur samedi dans les fonds marins au large des côtes du mont Carmel dans le nord d’Israël.



Des ancres en pierre ou en métal, des fragments de poterie mais aussi une épée constituée d’une lame d’un mètre de long et d’une poignée de 30 cm faisaient partie du trésor.



Le plongeur, Shlomi Katzin, a récupéré le sabre et signalé la découverte à l’Autorité des antiquités d’Israël (IAA), afin qu’elle soit remise au Département des trésors nationaux.



“L’épée, préservée en parfait état, est une rare trouvaille, qui appartenait manifestement à un chevalier, et c’est impressionnant de découvrir un objet aussi personnel, vous ramenant 900 ans dans le passé à une autre époque, avec des chevaliers, des armures et des épées”, a déclaré Nir Distelfeld, inspecteur de l’Unité de prévention des vols de l’Autorité des antiquités d’Israël.

