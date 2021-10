Lutte anti-drones : la France accélère avant les JO de Paris

26 2021 à 7h26 | La sûreté des grands événements devient un sujet de plus en plus débattu. La France doit rattraper un certain retard en matière de lutte anti-drones. Start-up et grands groupes cherchent encore la meilleure parade.



La lutte anti-drones en est encore à ses balbutiements en France. Alors que les Etats-Unis et Israël y investissent des milliards, la place française attend avec impatience les résultats de la compétition Parade lancée l’an dernier par la Direction générale de l’armêment (DGA) pour trouver des solutions européennes de lutte anti-drones en vue des Jeux Olympiques de 2024.



En novembre, la DGA fera des essais sur les dispositifs proposés par les industriels concurrents. Thales et CS Group sont dans la compétition comme Cerbair avec le système Hydra et avec MBDA, de même qu’ADP avec la société Hologarde et le système Bassalt.

