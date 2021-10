Kaymera Technologies collabore avec Argus Cyber Security pour protéger les véhicules contre les cyberattaques.

| Kaymera Technologies, fournisseur de solutions de sécurité mobile de niveau militaire, a annoncé qu’il travaille en étroite collaboration avec Argus Cyber Security, un leader mondial de la cybersécurité pour la mobilité connectée, afin de fournir aux constructeurs automobiles et aux fournisseurs de services de mobilité intelligente une solution commune pour protéger les systèmes d’infodivertissement des véhicules fonctionnant sous Google Android.



Les véhicules connectés sont de plus en plus répandus, et un nombre croissant de constructeurs automobiles introduisent les systèmes d’infodivertissement Android de Google dans leur flotte de véhicules. Cette tendance s’accompagne d’une augmentation de l’exposition au risque cybernétique de l’ensemble de l’écosystème des véhicules connectés.



Argus, dont le siège est à Tel-Aviv, et Kaymera (Herzeliya) ont uni leurs forces pour offrir aux constructeurs automobiles une solution complète basée sur l’IA pour détecter, prévenir et répondre aux attaques ciblant les unités de contrôle électronique (ECU) fonctionnant sous le système d’exploitation Android. La solution enverra des alertes à la solution Argus Vehicle Security Operation Center pour une analyse et une réponse plus poussées.

