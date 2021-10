30 idées de prénoms juifs pour fille et pour garçon

| Vous cherchez un prénom juif pour votre fils ou votre fille à naître ? Voici une liste de 30 prénoms (et leur signification) pour vous aider à trouver.



Vous attendez un bébé ? Félicitations ! Si vous avez déjà tout préparé pour son arrivée (de ses vêtements à ses biberons, de ses jouets à sa sécurité dans votre appartement ou votre maison), il ne vous reste maintenant qu’à lui trouver un prénom. L’un des meilleurs moments de la grossesse pour les parents… qui peut devenir le pire si le papa et la maman n’arrivent pas à se mettre d’accord. Il faut dire que les possibilités sont infinies.



En effet, en France, il n’y a pas de liste de prénoms pour garçon ou pour fille autorisés ou interdits (même si l’officier de l’état civil peut signaler un prénom qu’il juge offensant ou grossier par exemple). Les parents peuvent donc choisir un patronyme classique ou original, répandu ou (presque) unique, un prénom composé ou une simple lettre, un prénom arabe, un prénom espagnol, un prénom breton, un prénom japonais… tant qu’il est orthographié avec les signes diacritiques de la langue française.



Vous pouvez ainsi choisir un prénom hébraïque à votre fils ou votre fille, pour le ou la rattacher à votre histoire familiale si vous êtes juifs. Car le prénom n’est pas une simple appellation, c’est l’identité de la personne qui le porte, symbole de la société dans laquelle elle est née et de la famille dans laquelle elle a grandi. Et le choix du prénom peut avoir une influence sur la personnalité et le caractère de la personne. « Un prénom, c’est ce que les parents disent d’un enfant. C’est le concentré de tout ce qu’il est ou de tout ce qu’il est appelé à devenir », explique le psychanalyste François Bonifaix. Et d’ajouter : « Si [les parents] choisissent un prénom qui renvoie au courage ou à la persévérance par exemple, ils le font en accord avec ce qu’ils souhaitent pour leur enfant. Leur éducation s’adaptera à cette description, etinfluencera donc la personnalité de l’enfant. » Ainsi, avant de décider d’un prénom, il peut être intéressant de connaître sa signification.

Lire l’article complet sur https://www.demotivateur.fr