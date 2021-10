Un labo israélien crée un implant qui permet d’inverser le diabète chez la souris

26 Octobre 2021 à 16h01 | La glycémie baisse en moyenne de 26 % après la transplantation de tissus cultivés au Technion ; les chercheurs espèrent mettre au point une méthode applicable à l’homme



Grâce à un implant unique, des scientifiques israéliens ont corrigé le taux de sucre dans le sang de souris diabétiques pendant des mois – et affirment que la procédure pourrait être développée pour les humains.



Les chercheurs ont cultivé un tissu sain en laboratoire et l’ont transplanté chez huit souris atteintes de diabète de type 2. Ce tissu agit comme un canal permettant au glucose de pénétrer dans l’organisme, et le taux de glycémie a baissé en moyenne de 26 % chez toutes les souris. Les taux sont restés dans la fourchette normale pendant les quatre mois de l’étude, alors que dans les groupes témoins, il n’y a pas eu de baisse de la glycémie.



« Cela pourrait potentiellement, à l’avenir, donner aux patients humains atteints de diabète de type 2 la possibilité d’avoir un implant et de passer quelques mois sans prendre de médicaments », a déclaré Rita Beckerman, qui a mené la recherche avec la professeure Shulamit Levenberg.

