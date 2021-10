Meurtre de Mireille Knoll : Le procès s’est ouvert devant les assises de Paris

26 Octobre 2021 à 13h00 | “Il faudrait un miracle pour que la vérité sorte de la bouche” des accusés, a déclaré Me Goldnadel, l’avocat des fils de Mireille Knoll ; le procès est prévu jusqu’au 10 novembre



L’affaire avait provoqué indignation et émoi en France et à l’étranger. Le procès de deux hommes, accusés du meurtre à caractère antisémite de Mireille Knoll, une vieille dame juive tuée chez elle en 2018, s’est ouvert mardi à Paris.



Yacine Mihoub, 31 ans, lunettes sur le nez et gilet sur le dos, et Alex Carrimbacus, 25 ans, vêtu d’une chemise bleue, ont pris place dans la petite salle d’audience du palais de Justice.



Les deux hommes, qui s’étaient rencontrés en prison, se rejettent la responsabilité du meurtre.

