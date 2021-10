Poutine maintiendra les liens avec Israël – et ses ennemis

La rencontre chaleureuse avec Bennett s’inscrit dans la stratégie régionale plus large de Moscou, qui comprend des partenariats stratégiques avec l’Iran et la Syrie



De l’avis des gouvernements israélien et russe, la première visite officielle du Premier ministre Naftali Bennett auprès du président russe Vladimir Poutine a été un véritable succès.



Le ministre du Logement Zeev Elkin, dont la langue maternelle est le russe et qui a accompagné Benjamin Nétanyahou lors de ses voyages en Russie avant de rompre avec l’ancien Premier ministre, a déclaré vendredi aux journalistes israéliens que la rencontre était « l’une des plus chaleureuses et des plus intimes de cette décennie » – et que les deux hommes ont également discuté de « questions personnelles » telles que le leadership.



La rencontre a duré plus longtemps que les deux heures prévues, les dirigeants se sont promenés dans l’enceinte de la résidence Bocharov Ruchey de Poutine à Sotchi et sont entrés pour discuter autour d’un verre.

