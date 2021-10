Israël ouvre sa frontière à des travailleurs agricoles libanais

26 Octobre 2021 à 00h05 | Ces agriculteurs ont pu traverser la Ligne bleue, une frontière dessinée par l’ONU après le retrait des soldats israéliens du Liban en 2000, “dans une certaine mesure” pour récolter des olives.



Moufid Nohra et son épouse Miladeh, propriétaires libanais d’oliviers, récoltent des olives dans leur terrain à Marjeyoun, à la frontière avec Israël, le 7 octobre 2021. Photo REUTERS/Aziz Taher



Israël permet à des travailleurs agricoles du Liban, pays voisin avec lequel il est en état de guerre, d’entrer sur son territoire pour cueillir des olives a annoncé lundi Tsahal dans un communiqué rapporté par l’Agence France Presse.



“A la lumière de la situation économique du Liban et en signe de bonne volonté envers le peuple libanais, l’armée a ouvert la frontière aux travailleurs agricoles d’al-Jabal, Aïtaroun et Blida”, a indiqué l’armée. Ils ont pu traverser la Ligne bleue, une frontière dessinée par l’ONU après le retrait des soldats israéliens du Liban en 2000, “dans une certaine mesure” pour récolter des olives poursuit le communiqué accompagné d’une vidéo. Et ce à plusieurs reprises depuis le 10 octobre, a dit à l’Agence France Presse une porte-parole de l’armée.

Lire l’article complet sur https://www.lorientlejour.com