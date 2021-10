En Iran, une “cyberattaque” inédite paralyse le système de distribution de carburant

26 Octobre 2021 à 17h08 | L’Iran a été la cible mardi d’une “cyberattaque” inédite par son ampleur, qui paralyse actuellement la distribution de carburant à travers le pays, sans que les auteurs aient pu être identifiés à ce stade, ont indiqué les autorités iraniennes.



Dans un pays où l’essence coule à flot à un prix défiant toute concurrence, les automobilistes ont été sidérés de voir leurs stations-services fermer progressivement et les files d’attente s’allonger.



La plus haute instance sécuritaire du pays, le Conseil suprême de la sécurité nationale a déclaré que la panne était due à “une cyberattaque contre le système informatique de distribution du carburant”, a rapporté la télévision d’État, qui avait un peu plus tôt annoncé “des perturbations dans le système informatique”.



“Les détails de l’attaque et son origine font l’objet d’une enquête”, a ajouté la même source, sans plus de précisions.



L’incident a pris une ampleur sans précédent car il a bloqué le système informatique permettant aux Iraniens de faire le plein au prix libre ou subventionné, grâce à une carte digitale distribuée par les autorités.



L’Iran dispose des troisièmes reverses de pétrole au monde et occupait en 2020 la cinquième place comme producteur au sein de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).



“Je ne veux pas parler, je suis de trop mauvaise humeur”, a lancé à l’Agence France Presse une conductrice, assise dans sa voiture à Téhéran, enchaînant cigarette sur cigarette avec l’espoir d’une reprise rapide de la distribution.



Sur les réseaux sociaux, d’autres automobilistes se sont plaints d’avoir été contraints de laisser en rade leur voiture faute d’essence.

