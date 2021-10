La Turquie va expulser sept Syriens accusés de se moquer des Turcs

28 Octobre 2021 à 15h47 | La Turquie a annoncé jeudi qu’elle avait arrêté et allait expulser sept Syriens accusés de se moquer des Turcs dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux où ils se filment en train de manger des bananes.



La vidéo a été considérée comme “provocante” et les Syriens, accusés de “se moquer des Turcs”, seront renvoyés dans leur pays malgré la guerre, a prévenu la Direction des migrations, un organisme qui dépend du ministère turc de l’Intérieur.



Une vidéo relayée sur les réseaux sociaux



Tout a commencé par une vidéo diffusée le 25 octobre sur les réseaux sociaux, montrant une altercation entre une jeune Syrienne et des citoyens turcs, dans un quartier d’Istanbul. Surgit un homme qui lance à la jeune femme: “Vous vivez de manière plus aisée que nous. Moi, je ne peux pas m’offrir de bananes et vous, vous en achetez par kilos sur les marchés!”. “Exactement”, renchérit une autre femme qui tente de faire taire la Syrienne et reproche aux migrants d’aller “tous les jours chez le coiffeur”.

