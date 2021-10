Vidéo antisémite: peine allégée en appel pour Hervé Ryssen

28 Octobre 2021 à 15h47 | Le militant d’extrême droite avait diffusé une vidéo qui ‘”exposait les raisons laissant penser que le peuple juif serait un peuple d’incestueux”, selon le jugement du tribunal



Poursuivi pour avoir diffusé sur la plateforme YouTube une vidéo antisémite, le militant d’extrême droite Hervé Lalin, dit Ryssen, a vu sa peine réduite jeudi devant la cour d’appel de Paris à 4 mois de prison, aménageable en détention à domicile avec un bracelet électronique.



En première instance, en juin 2018, M. Lalin avait été condamné à un an de prison.



Dans cette vidéo de 36 minutes, mise en ligne le 10 juillet 2017 et intitulée « Les juifs, l’inceste et l’hystérie », « une voix off exposait les raisons laissant penser que le peuple juif serait un peuple d’incestueux », selon le jugement du tribunal de première instance.

