L’Arabie saoudite inscrit la branche financière du Hezbollah sur liste noire

28 Octobre 2021 à 12h56 | L’association Al-Qard al-Hasan, qui accorde des prêts à des centaines de milliers de Libanais frappés par la pauvreté, est accusée de gérer des fonds pour le groupe terroriste



L’Arabie saoudite a déclaré mercredi que l’Association libanaise Qard al-Hasan était une entité terroriste en raison de son lien direct avec le Hezbollah en tant que bras financier du groupe terroriste.



Al-Qard al-Hasan, dont le nom en arabe signifie « le prêt bienveillant », propose des prêts à taux zéro jusqu’à 5 000 dollars et est considérée comme la plus grande institution financière non bancaire du Liban accordant des microcrédits.



L’association, qui est officiellement une organisation caritative à but non lucratif, est l’un des outils par lesquels le Hezbollah, soutenu par l’Iran, s’assure un soutien au sein de la population chiite du pays, alors même que le groupe a fait l’objet d’énormes critiques au cours de l’année écoulée parmi les Libanais déchainés contre l’élite politique.

