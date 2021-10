La Turquie déploierait des troupes en Syrie en vue d’une offensive contre les Kurdes

28 Octobre 2021 | La Turquie a déployé des centaines de soldats supplémentaires dans le nord de la Syrie en vue d’une offensive longuement suspendue contre les forces kurdes soutenues par les États-Unis, selon des médias. Plus de 200 véhicules turcs avec des armes et munitions y auraient été transférés.



La Turquie prépare une offensive contre les Kurdes dans l’ouest du gouvernorat syrien d’Idlib, rapportent les agences Bloomberg et Sana en se référant à leurs sources.



L’agence officielle syrienne Sana fait état de l’entrée dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 octobre dans le nord-ouest du gouvernorat “de plus de 200 véhicules appartenant aux forces d’occupation turques chargés d’armes, de munitions et de matériel logistique”.



Selon les sources de l’agence, l’objectif est de “renforcer leurs points d’occupation, de fournir un soutien aux réseaux terroristes affiliés au régime turc et d’appliquer ses projets hostiles aux Syriens dans les zones de leur déploiement”.

