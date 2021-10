Dans un enregistrement qui a fuité, la ministre de l’Intérieur, Ayelet Shaked qualifie Lapid de « superficiel »

28 Octobre 2021 à 17h31 | La numéro 2 de Yamina affirme que Bennett fait toujours le ménage après le chef de la diplomatie, y compris dans les crises liées aux liens avec les Etats-Unis et la Jordanie



La ministre de l’Intérieur Ayelet Shaked de Yamina, proche alliée politique du Premier ministre Naftali Bennett, a été enregistrée en train de dénigrer ses partenaires de coalition Yair Lapid et Benny Gantz et de mettre en doute le respect de l’accord de rotation au poste de Premier ministre entre Bennett et Lapid en 2023.



Les enregistrements diffusés mercredi par la Douzième chaîne sont les derniers signes des fissures croissantes au sein de la coalition, avant le vote crucial du budget le mois prochain, dont dépend la survie du gouvernement.



Dans les enregistrements, le numéro 2 du parti Yamina de Bennett a également accusé le ministre des Affaires étrangères Lapid de bâcler les liens avec la Jordanie et les États-Unis. On peut entendre Shaked qualifier Lapid de « superficiel » dans les enregistrements, tout en affirmant que Bennett doit constamment faire le ménage après lui.

