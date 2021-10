Au procès Mireille Knoll, une vidéo met à mal la version des accusés

28 Octobre 2021 à 14h23 | La cour d’assises de Paris a diffusé une vidéo de surveillance du bar où les deux accusés se sont rendus après le meurtre de la survivante de la Shoah



Des images sans son, mais très parlantes. Au procès Mireille Knoll, la cour d’assises de Paris a diffusé mercredi une vidéo de surveillance du bar où les deux accusés se sont rendus après le meurtre de la vieille dame juive.



Les images sont datées du 23 mars 2018 à 20H04. Une heure et demi plus tôt, les pompiers ont découvert le corps de Mireille Knoll dans un immeuble HLM de l’Est parisien, à cent mètres de là, lardé de 11 coups de couteaux et en partie carbonisé.



Le drame, survenu un an après le meurtre à Paris de Sarah Halimi, une sexagénaire juive jetée de son balcon, avait entraîné une grande manifestation dans la capitale et relancé le débat sur un « nouvel antisémitisme » lié à l’islamisation de certains quartiers.

