L’Iran peine à relancer sa distribution de carburant après la cyberattaque

28 Octobre 2021 à 10h01 | le président a accusé les auteurs de vouloir monter la population contre les dirigeants



L’Iran peine à relancer son système de distribution de carburant mercredi, au lendemain d’une cyberattaque sans précédent, qui a fait réagir les plus hautes autorités de la République islamique pointant du doigt une attaque venue de l’étranger.



Un responsable iranien a tweeté en hébreu que l’attaque a échoué dans son objectif principal, qui était de semer le troubles par des pénuries d’essence.



« Bien que les défenses de la ligne de front passive aient été inactivées par une cyberattaque, l’arrière-garde a déjoué l’objectif de l’ennemi de provoquer des émeutes en Iran grâce à l’action coordonnée et opportune des agences exécutives, de sécurité et de communication », a tweeté Ali Shamkhani, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale d’Iran, en hébreu, arabe et persan.

