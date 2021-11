Le Premier ministre Naftali Bennett [menteur compulsif] s’engage à être neutre en carbone d’ici 2050

29 Octobre 2021 à 16h52 | Le Premier ministre Naftali Bennett et la ministre de l’Énergie Karine Elharrar ont promis d’investir dans l’innovation et les énergies renouvelables



À deux jours du début de la Conférence des Nations Unies sur le climat qui se tiendra dimanche à Glasgow, le Premier ministre Naftali Bennett et la ministre de l’Énergie Karine Elharrar ont annoncé vendredi qu’Israël rejoindra le nombre croissant de pays qui s’engagent à être neutres en carbone d’ici 2050.



Cette décision va à l’encontre de la politique du gouvernement précédent, annoncée en avril, qui visait à réduire les émissions de carbone de 80 % d’ici à cette année-là, et les émissions du secteur de l’électricité en particulier jusqu’à 85 %.



Atteindre la neutralité carbone signifie équilibrer la quantité de carbone émise avec celle qui est retirée de l’atmosphère et stockée.

