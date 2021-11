Cyberattaque de hackers iraniens contre un site d’hébergement israélien

30 Octobre 2021 à 16h01 | Un drapeau iranien devant la centrale nucléaire de Bouchehr au sud de Téhéran. Photo d’archives AFP



Le groupe de hackers “Black Shadow”, présenté comme lié à l’Iran, a revendiqué samedi sur la messagerie cryptée Telegram l’infiltration des serveurs du site d’hébergement israélien Cyberserve, rendant inaccessibles plusieurs de ses sites et commençant à faire fuir des données.



Entre autres cibles, la cyberattaque a touché les sites des sociétés de transports publics Dan et Kavim, desservant l’agglomération de Tel-Aviv, celui du musée des enfants de la ville de Holon et le blog en ligne de la radio publique.



A la mi-journée samedi, ces sites, tous hébergés par Cyberserve, étaient inaccessibles. Black Shadow a par ailleurs rendu disponible sur Telegram ce qu’il a présenté comme le fichier clients, comprenant les noms, e-mails, et numéros de téléphone des usagers de la compagnie Kavim. “Les premières données sont là (…) Si vous ne nous contactez pas il y en aura d’autres”, a mis en garde le groupe de hackers dans un message accompagnant le fichier présumé de la société.

Lire l’article complet sur https://www.lorientlejour.com