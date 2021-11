Les Émirats rappellent leurs diplomates au Liban

30 Octobre 2021 à 18h31 | Après l’Arabie, Bahreïn et le Koweït, les Émirats arabes unis ont rappelé samedi leurs diplomates du Liban, au lendemain d’une grave crise diplomatique entre Beyrouth et les pays du Golfe, déclenchée par des propos polémiques du ministre libanais de l’Information Georges Cordahi sur le Yémen. Des propos qu’il avait tenus avant d’être nommé à son poste.



Dans un communiqué, le ministère émirati des Affaires étrangères a fait savoir qu’il a décidé de rappeler ses diplomates au Liban “en signe de solidarité avec l’Arabie saoudite, à l’ombre d’une politique inacceptable de certains responsables libanais envers le royaume”. Les Émirats ont également décidé d’interdire à leurs ressortissants de se rendre au Liban.



Vendredi, l’Arabie saoudite et Bahreïn avaient décidé d’expulser les ambassadeurs libanais sous 48h et ont rappelé leurs diplomates en poste à Beyrouth. Samedi, le Koweït a fait de même.



Dans une émission télévisée datant du 5 août et diffusée lundi, M. Cordahi, actuel ministre libanais de l’Information mais qui n’était pas à l’époque membre du gouvernement, avait qualifié d”’absurde” la guerre menée depuis 2015 au Yémen par une coalition militaire en appui au gouvernement, et estimé qu’il “était temps qu’elle s’arrête”. Il avait ajouté que les rebelles houthis, soutenus par l’Iran, se défendaient “face à une agression extérieure” et que “leurs maisons, leurs villages, leurs mariages et leurs enterrements étaient bombardés” par la coalition.

Lire l’article complet sur https://www.lorientlejour.com