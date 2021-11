Israël: une haute responsable de la Santé placée sous protection policière après des menaces de mort

30 Octobre 2021 à 22h28 | La cheffe israélienne des services de santé publique au sein du ministère de la Santé, le Dr Sharon Alroy Preis bénéficiera d’une protection rapprochée après avoir reçu des menaces de mort de la part de personnes anti-vaccins contre le coronavirus.



Selon un communiqué conjoint de la police et du ministère de la Santé, une ligne téléphonique spéciale a été mise en place pour permettre aux employés du ministère de rapporter les menaces proférées à leur encontre.



“Le ministère de la Santé travaille en étroite coopération avec la police et tous les rapports de menaces contre un employé du ministère sont examinés et traités”, indique le communiqué.



Cette décision intervient après que le mari de Sharon Alroy-Preis a publié jeudi un tweet affirmant qu’il y avait des menaces crédibles et violentes contre sa femme qui devaient être prises au sérieux rapidement.

