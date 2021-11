Erdogan, le sultan sur un fil

30 Octobre 2021 à 08h30 | Dix-huit ans au pouvoir, le règne le plus long de l’histoire de la Turquie. Depuis 2002, M.Erdogan transforme le pays à son image, plus religieux, plus conservateur. Plus dur, aussi. Alors que tout semblait réussir au néo-sultan, dont la spécialité consiste à profiter des crises, l’année 2021 lui amène une tempête parfaite : Covid-19, crise économique, scandales de corruption, popularité en chute libre… Le reis semble avoir perdu de sa magie, et pourrait bien voir le pouvoir lui filer entre les doigts. Dos au mur, Erdogan n’a jamais semblé aussi dangereux. Depuis la Turquie, L’Express raconte pourquoi le sultan ne paraît plus si intouchable, et voit son horizon s’assombrir.

