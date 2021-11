Deux employés juifs de Google veulent faire annuler un contrat avec Israël

2 Novembre 2021 à 17h18 | Ariel Koren et Gabriel Schubiner affirment que l’accord visant à fournir des centres de stockage contribuera à la surveillance des Palestiniens et à l’expansion des implantations



J. The Jewish News of Northern California via JTA – Deux employés juifs de Google ont joué un rôle-clé dans la mise en place d’une pétition d’employés demandant à Google et Amazon d’annuler un contrat conjoint de construction de centres de données basés sur le cloud pour le compte du gouvernement israélien.



Ce contrat de 1,2 milliard de dollars, baptisé Projet Nimbus, a été signé en mai et constitue l’une des plus grandes entreprises d’infrastructure technologique d’Israël. Google et Amazon transféreront les données d’Israël dans six centres de stockage au cours des prochaines années.



La lettre ouverte indique que l’accord viole les « valeurs fondamentales » des signataires en favorisant prétendument la surveillance des Palestiniens et en encourageant l’expansion des implantations juives.

