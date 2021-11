1 Novembre 2021 à 20h08 | Alors que la crise diplomatique entre le pays du Cèdre et l’Arabie saoudite et ses voisins s’aggrave, le chef de la diplomatie qatarie est attendu « prochainement » à Beyrouth.



Pourquoi les pays du Golfe en ont assez du Liban



Le chef de la diplomatie saoudienne, Fayçal ben Farhane, le 19 août 2020 à Berlin. John Macdougall/Pool/Reuters



Après avoir multiplié les avertissements et les signes de mécontentement au sujet de la mainmise du Hezbollah sur la scène libanaise, Riyad a marqué un coup double ce week-end en décidant de passer à la vitesse supérieure. En provoquant un séisme diplomatique d’abord, dans le sillage de l’annonce fracassante vendredi soir de la quasi-rupture de ses liens avec Beyrouth et de la suspension de toutes les importations en provenance du Liban et, surtout, en emportant à sa suite Bahreïn, les Émirats arabes unis et, plus surprenant encore, le Koweït, au fil du week-end. Prise en réaction aux propos tenus par le ministre de l’Information Georges Cordahi en août dernier, soit avant sa nomination ministérielle, dans lesquels il critiquait vivement l’intervention de la coalition menée par Riyad au Yémen pour appuyer les forces gouvernementales et prenait parti pour les rebelles houthis, soutenus par l’Iran, cette décision cristallise l’ouverture d’un chapitre inédit dans les relations entre Beyro

