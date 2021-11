L’affaire Pegasus évoquée dans un entretien Macron-Bennett

1 Novembre 2021 à 20h21 | Benyamin Nétanyahou, Naftali Bennett, a discuté lundi à Glasgow avec Emmanuel Macron de la société israélienne NSO à l’origine du logiciel Pegasus, soupçonné d’avoir piraté les téléphones du président et d’autres responsables français, a indiqué à l’Agence France Presse une source diplomatique à Jérusalem.



M. Bennett, ancien ténor de la tech israélienne ayant succédé en juin à Benjamin Nétanyahou à la tête du gouvernement israélien, a rencontré pour la première fois M. Macron en marge de la conférence sur le climat COP26 à Glasgow, en Ecosse. Les deux hommes ont évoqué la question du programme nucléaire iranien et des dossiers bilatéraux, lors de cette rencontre “cordiale” et “chaleureuse”, ont indiqué les services du Premier ministre israélien.



“M. Bennett a évoqué le dossier NSO lors de sa rencontre avec le président Macron. Les deux dirigeants se sont entendus sur le fait que cette question doit continuer d’être traitée de manière discrète et professionnelle, et dans un souci de transparence entre les parties”, a déclaré une source diplomatique à Jérusalem.

