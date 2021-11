Pays-Bas: démission d’un responsable antisémite d’une chaîne de TV publique

Novembre 2021 à 20h36 | Taco Dankers, qui a quitté le conseil de surveillance d’Ongehoord Nederland, est à la tête du groupe de réflexion Gefira qui diffuse régulièrement des textes antisémites



Accusé d’antisémitisme, un responsable d’une future chaîne de télévision publique néerlandaise à la ligne éditoriale qualifiée de droite populiste a démissionné mercredi.



Un tollé avait suivi une publication par le quotidien néerlandais NRC, dénonçant le fait que Taco Dankers, président du conseil de surveillance du média Ongehoord Nederland (ON!) était également à la tête d’un groupe de réflexion de droite radicale diffusant régulièrement des textes antisémites, et avait fait des commentaires antisémites dans des interviews.



Le média ON!, dont le nom signifie « Les Pays-Bas qu’on n’entend pas », et qualifié de version néerlandaise de Fox News, rejoindra le système de radiodiffusion public néerlandais à partir de janvier 2022.

