En Turquie, 18 femmes ont été tuées par des hommes au cours du mois d’octobre

3 Novembre 2021 | Dans son rapport pour le mois d’octobre, la plateforme « Stop Féminicides » indique que 18 femmes ont été tuées par des hommes en Turquie, tandis que 19 autres femmes sont mortes de façon suspecte.



La plateforme « Stop Feminicides » (KCDP) basée en Turquie a publié son rapport pour le mois d’octobre 2021. Selon le rapport, 18 femmes ont été assassinées par des hommes, tandis que 19 autres sont mortes de façon suspecte.



Le rapport indique que, dans 12 des cas de féminicides recensés, la raison des meurtres n’a pu être déterminée, tandis que, dans les 6 autres cas, les femmes ont été tuées parce qu’elles allaient prendre une décision concernant leur vie, comme vouloir divorcer, refuser de se réconcilier, refuser de se marier, ou rejeter une relation.



« 11 des 18 femmes tuées en octobre l’ont été par leur mari, 3 par leur partenaire, 1 par son fils, 1 par son ancien partenaire et 1 par un parent. Dans un cas, il n’a pas été possible d’établir si le tueur était ou non un proche de la victime », précise l’organisation de lutte contre les féminicides.



Concernant les lieux où les meurtres ont été perpétrés, le rapport précise que 13 femmes, soit 72%, ont été tuées à leur domicile, 2 dans une voiture, 1 au milieu de la rue, 1 sur le lieu de travail et 1 dans un cabinet d’avocats.

