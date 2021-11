Turquie: des internautes poursuivis en justice après des messages annonçant la mort d’Erdogan

3 Novembre 2021 à 19h04 | En Turquie, les autorités ont annoncé mercredi l’ouverture de poursuites judiciaires contre trente personnes accusées de « manipulation » et « désinformation » sur les réseaux sociaux. Elles avaient propagé des rumeurs annonçant la mort du président M.Erdogan.



La police turque a identifié trente personnes accusées d’avoir propagé « des insultes, des mensonges et des contenus portant atteinte à l’honneur et la dignité du président de la République ». Il s’agit d’internautes qui avaient partagé sur les réseaux sociaux des messages avec le mot-dièse #ölmüs, ce qui signifie « il est mort », en référence à M.Erdogan.



L’enquête pourrait s’élargir car ce mot-dièse est apparu des milliers de fois sur Twitter dans la nuit de mardi à mercredi. Les avocats du président ont annoncé dans la foulée avoir porté plainte pour « insulte ».

