Une récolte record pour l’avocat d’Israël

4 Novembre 2021 à 00h05 | Ce fruit tropical à l’origine, est également cultivé autour du bassin méditerranéen, où il s’est très bien adapté au climat. À tel point que la récolte de cette année en Israël s’annonce exceptionnelle.



Israël fait partie des précurseurs de la culture de l’avocat, et surtout de sa commercialisation sur le marché européen. Chaque année, 45 %, soit près de la moitié de la production israélienne, est exportée, et finit principalement dans l’assiette des consommateurs en Europe.



Fruit à la texture onctueuse, riche en nutriments et en antioxydants, il s’est imposé ces dernières années comme un « super aliment », surtout chez les adeptes d’une alimentation saine et du bien-être.



Souvent trop dur, puis trop mûr, les professionnels du secteur investissent dans des techniques de murissage pour rendre le produit plus qualitatif.

Lire l’article complet sur https://www.rfi.fr