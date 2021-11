Emirates lance une liaison commerciale quotidienne entre Dubaï et Tel-Aviv

4 Novembre 2021 à 12h07 | Cette liaison s’inscrit dans le cadre du développement des liens entre les Emirats et Israël et pour “encourager les flux commerciaux entre les deux pays”



Emirates, l’une des plus grandes compagnies aériennes au monde, a annoncé jeudi sa première liaison aérienne directe entre les Emirats arabes unis et Israël à compter du 6 décembre, plus d’un an après la normalisation des relations entre les deux pays.



Le 15 septembre 2020, les Emirats arabes unis et Bahreïn étaient devenus les premiers pays arabes du Golfe à normaliser publiquement leurs relations avec Israël.



La liaison lancée par Emirates reliera Dubaï et Tel-Aviv et sera assurée tous les jours dans les deux sens, selon un communiqué de la compagnie aérienne de Dubaï.

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com