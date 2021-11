Turquie : des réfugiés syriens expulsés pour des sketches sur des bananes

4 Novembre 2021 à 21h59 | Signe des tensions qui ne cessent de croître entre les Turcs et les près de 4 millions de réfugiés syriens qui vivent dans leur pays, Ankara a ordonné d’expulser certains auteurs de vidéos qui se mettent en scène en train de manger des bananes, une pratique devenue virale sur les réseaux sociaux.



Au moins 11 Syriens vont devoir quitter la Turquie et d’autres, sous le coup d’enquêtes, pourraient les suivre. Leur crime ? Incitation à la haine et insulte au peuple turc. Après avoir reçu des plaintes, la police turque a jugé “provocatrices” des vidéos dans lesquelles de jeunes Syriens se mettent en scène en train de manger des bananes.



Tout est parti d’un extrait de micro-trottoir tourné à Istanbul et devenu viral sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, un homme turc s’en prend à une étudiante syrienne, lui reprochant vertement d’acheter “des kilos de bananes” alors que lui n’aurait même pas de quoi “en manger une seule”. Une autre femme intervient et accuse les Syriens de vivre tranquillement en Turquie plutôt que de retourner se battre dans leur pays. L’étudiante a beau expliquer qu’elle n’a nulle part où aller en Syrie, rien n’y fait.

