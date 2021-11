Incarcéré pendant 4 ans en Turquie, le Français Fabien Azoulay se confie après sa sortie de prison

6 Novembre 2021 | “Soulagé, heureux d’être avec mes proches, ma famille, mes amis”. Fabien Azoulay, un Français condamné en Turquie à 17 ans de prison et extradé vers la France il y a cinq mois, est sorti de prison le 2 novembre. Pour celui qui a passé quatre ans dans une prison turque, “c’est comme un atterrissage en douceur”.



Condamné à presque 17 ans de prison pour importation de stupéfiants et incarcéré depuis 2017 en Turquie, Fabien Azoulay, un Franco-Américain de 43 ans, a été extradé vers la France il y a cinq mois et est sorti de la prison de la Santé le 2 novembre à la faveur d’un aménagement de peine.



Son transfert dans une prison française a été obtenu le 14 juin dernier après un échange entre Emmanuel Macron et M.Erdogan en marge du sommet de l’Otan.

