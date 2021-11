En Israël, les romans de Sally Rooney (BDS) boycottés par deux grandes librairies

5 Novembre 2021 | Les deux plus grands vendeurs de livres en Israël ont pris la décision d’enlever de leurs sites Internet et de leurs rayons, les ouvrages de l’autrice irlandaise. Celle-ci avait fait savoir, à la mi-octobre, qu’elle refusait que son dernier roman Beautiful World, Where Are You soit traduit par une maison d’édition israélienne en raison de son soutien aux Palestiniens.



Les retombées de sa déclaration d’octobre dernier étaient à prévoir. Sally Rooney est devenue persona non grata dans les deux plus grandes librairies israéliennes. Steimatzky et Tzomet Sefarim, qui possèdent plus de 200 librairies sur tout le territoire israélien, ont enlevé de leur site Internet et de leurs rayons, les romans de l’autrice à succès de 30 ans.

