Miss Univers 2021 : Mandela appelle l’Afrique à boycotter Israël, il se fait recadrer depuis l’Irak

8 Novembre 2021 | La 70ème édition de Miss Univers se tiendra le 12 décembre 2021 à Eilat, en Israël et l’Afrique du Sud sera représentée par Lalela Mswane. Mais, Mandla Mandela, le petit-fils de l’ancien Président sud-africain Nelson Mandela, a appelé les pays africains à boycotter le concours. Il a également exhorté les actuelles Miss Afrique du Sud, ainsi que les anciennes à se montrer solidaires avec eux dans ce «combat» contre Israël, en raison, dit-il, de ce que ce pays fait subir à l’autorité palestinienne.



Toutefois, Miss Univers Irak 2017, Sarah Idan, s’est rendue sur ses réseaux sociaux pour partager son avis sur la sortie de Mandla Mandela et a déclaré : «Tout ce que je peux dire, c’est : Comment osez-vous, en tant qu’homme, essayer de dire à une organisation pour l’autonomisation des femmes ce qu’elle doit faire ? C’est une opportunité dont rêvent des millions de femmes, d’avoir à monter sur la scène mondiale et de représenter leur peuple, leur nation, leur culture. Pas les gouvernements, pas la politique et certainement pas votre agenda politique».

