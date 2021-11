Des dizaines d’Éthiopiens amenés en Israël accusés d’avoir menti sur leurs origines

8 Novembre 2021 à 10h29 | L’Autorité de l’immigration aurait découvert que 61 personnes secourues auraient menti sur leurs origines juives



L’information fait suite à des rapports émis dimanche par l’Autorité israélienne de l’immigration et de la population. 61 personnes exfiltrées d’Éthiopie vers Israël dans le cadre d’une opération secrète en cours ces derniers mois pourraient avoir menti sur leur ascendance juive et exagéré le niveau de danger qu’elles couraient.



Un mensonge qui aurait impliqué un homme arrivé d’Ethiopie il y a plus de 20 ans, selon le journal israélien Haaretz.



Mais pour le moment, les membres de la communauté impliqués dans l’affaire nient les accusations, selon la Douzième chaîne israélienne qui a également publié une évaluation du Conseil de sécurité nationale affirmant qu’il n’y avait pas de besoin urgent de secourir des personnes.

