LIBAN – À Nahr Ibrahim, un bateau recycleur pour collecter les déchets flottants

10 Novembre 2021 à 14h34 | Conçue par un jeune ingénieur, l’invention représente un potentiel énorme pour le nettoyage des cours d’eau…, et pour l’association Recycler Donation, c’est un moyen d’aider les plus démunis.



À Nahr Ibrahim, un bateau recycleur pour collecter les déchets flottants



Le bateau recycleur avec ses barrières flottantes qui piègent les déchets et les acheminent vers des bennes. Photo Y.G.



Au bout d’une route étroite et sinueuse, presque sauvage, qui traverse la vallée de Nahr Ibrahim, on tombe sur une découverte improbable, celle d’un petit bateau amarré dans une zone reculée et conçu pour collecter les déchets qui polluent le fleuve. Dans cette vallée riche en vestiges naturels et historiques mais balafrée par de nombreuses carrières, cette invention nous réconcilie avec l’idée de la préservation de la nature.



Le « bateau recycleur » est la première innovation dans son genre au Moyen-Orient et l’une des premières au Liban dans le cadre de la lutte contre les déchets plastiques jetés dans la Méditerranée et ses affluents. L’idée a été développée par Christopher Daccache avec l’aide d’une équipe de jeunes volontaires au sein de l’association Recycler Donation qu’il a fondée.



Christopher Daccache, un ingénieur en informatique passionné d’environnement, inventeur du bateau recycleur. Photo Y.G.Christopher Daccache, un ingénieur en informatique passionné d’environnement, inventeur du bateau recycleur. Photo Y.G.



Rien ne prédisposait le jeune Christopher Daccache, ingénieur en informatique de 23 ans, à se lancer dans pareille entreprise, mais c’est sa passion qui l’a mené sur cette voie, étant porté depuis l’enfance sur les questions environnementales et humanitaires. Conçue en collaboration avec l’organisation Youth of Hope et dans le cadre du projet « Bahr bala plastique » (Mer sans plastique), cette initiative est financée par l’Union européenne et est destinée à nettoyer les rivières des déchets plastiques avant qu’ils n’atteignent la mer. Une étape cruciale, étant donné que ces déchets, une fois en mer, se fragmentent et se transforment en microplastiques qui finissent fréquemment dans nos assiettes soit via les sels de table, soit via les poissons qui les ingèrent avant que nous ne les consommions.

Lire l’article complet sur https://www.lorientlejour.com