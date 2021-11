En Israël, ramasser les ordures peut faire gagner de l’argent virtuel

10 Novembre 2021 à 13h25 | Haïfa (Israël) (AFP) – Dans la vallée verdoyante qui jouxte sa petite ville du nord d’Israël, Elishya Ben Meir promène sa chienne Luna et ramasse au passage des déchets abandonnés, localisés via une application mobile qui la récompense en monnaie virtuelle pour son geste.



En cet après-midi d’automne, Elishya glisse dans un sac plastique les trouvailles du jour: emballages alimentaires, carcasses de bouteilles en plastique, cartons et une grande bouteille en verre.



Pour chaque sac qu’elle remplit et jette à la poubelle, Elishya reçoit une dizaine de +Clean Coins+, une nouvelle monnaie virtuelle lancée par une start-up israélienne éponyme et qu’elle pourra dépenser auprès d’enseignes partenaires.

