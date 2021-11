Allocution d’Emmanuel Macron : un discours politique de campagne sous couvert de crise sanitaire

10 Novembre 2021 | Chaque matin, Nicolas Beytout analyse l’actualité politique et nous livre son opinion. Ce mercredi, il revient sur l’allocution d’Emmanuel Macron. Alors qu’était annoncée une intervention sur la crise sanitaire, le président a vite balayé le sujet pour un discours politique de campagne.



Nicolas Beytout revient ce mercredi sur l’allocution d’Emmanuel Macron. Un exercice qui l’a laissé un peu mitigé.



Parce que c’est toujours désagréable de sentir qu’on sollicite votre attention sur un sujet pour vous faire, en réalité, passer un autre message. C’était bien le cas, hier soir : l’Elysée nous avait annoncé une intervention sur la crise sanitaire, dans la droite ligne de ce que le Président de la République avait promis, le 12 juillet dernier. Alors, certes, Emmanuel Macron a parlé de la cinquième vague, il a annoncé l’extension du pass sanitaire pour les plus de 65 ans qui devront donc, à partir du 15 décembre, pouvoir prouver qu’ils ont reçu une troisième dose. Certes, il a précisé que tout relâchement dans notre vigilance devait être proscrit, que les 50-64 ans eux aussi devaient se faire vacciner et que le masque resterait longtemps exigible dans la vie courante. Mais tout ça a été expédié vite fait, comme si ça ne valait pas plus que quelques mots. Le pass sanitaire devenant un pass vaccinal (ce qui n’est pas anodin) n’a mérité, dans la bouche du chef de l’Etat, qu’une petite phra

