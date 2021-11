Arnaud Benedetti – Allocution d’Emmanuel Macron: «Dans un exercice d’autosatisfaction, le président-candidat lance sa campagne sans le dire»

10 Novembre 2021 à 11h00 | Emmanuel Macron s’est exprimé devant les Français, le 9 novembre 2021. Le professeur de communication, Arnaud Benedetti, juge que cette allocution visait à dresser un bilan positif de son action en tant que président et lancer sa campagne en vue de sa réélection.



L’occupation du terrain est un exercice archétypal. Elle constitue, lorsque l’odeur de la poudre se rapproche, une condition de réassurance par rapport à l’adversaire. Ainsi faut-il considérer l’intervention présidentielle de ce mardi 9 Novembre. Le chef de l’État a voulu marquer son territoire et imposer sa définition de la situation. Plus que sur le contenu, c’est bien en fonction de la temporalité qu’il convient de la décrypter. Le message est dans le contexte et non dans le texte, le message est dans l’usage du moment et non dans celui des annonces.



Non que celles-ci n’existent, quoique relativement, mais elles existent d’abord au regard de la conjoncture. Ici l’occasion, le rebond covidien, a fait et autorise la communication, laquelle tient lieu et place de politique. Cette politique est celle de la présence, et dans le fond que voulez Emmanuel Macron, si ce n’est être présent dans une séquence où se précipite retour de la préoccupation sanitaire, mise en orbite progressive d’une candidature LR à venir, commémoration de la disparition du Général de Gaulle, droitisation du pays et poussée zemmourienne.

