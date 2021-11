Syrie – Trois morts dans une attaque de drone de la Turquie, selon les forces kurdes

10 Novembre 2021 à 10h10 | Les forces kurdes ont accusé mercredi la Turquie d’avoir tué trois civils dans une attaque de drone ayant visé une voiture dans la ville de Qamichli, sous leur contrôle dans le nord-est de la Syrie.



Dans un communiqué, l’administration kurde du nord et de l’est de la Syrie a déclaré que “l’Etat turc a visé, au moyen d’un drone” une voiture à Qamichli mardi, “tuant trois personnes d’une même famille, dont un homme de 82 ans”.



Nuri Mahmoud, un porte-parole des forces kurdes, a précisé que les victimes étaient Youssef Kello, une figure de la lutte nationale kurde, et ses deux petits-fils. “Cette agression qui a eu lieu au vu et au su de la coalition internationale et de la Syrie constitue un grave développement”, a ajouté le communiqué qui a appelé les parties impliquées en Syrie à empêcher toute escalade.

Lire l’article complet sur https://www.lorientlejour.com