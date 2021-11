UBS va créer un centre R&D de cybersécurité en Israël

10 Novembre 2021 à 14h42 | Zurich (awp) – Le groupe bancaire UBS a l’intention d’établir en Israël un centre de recherche et développement (R&D) spécialisé dans la cybersécurité. Ce dernier, qui emploiera dans un premier temps jusqu’à une centaine de collaborateurs, oeuvrera au développement de nouveaux instruments et applications pour la banque d’investissement et la gestion de fortune.



Sollicitée mercredi par AWP, la direction du numéro un bancaire helvétique a confirmé la création d’un centre en Israël, mais n’a pas souhaité fournir plus de détails, notamment quant au montant de l’investissement et au calendrier de mise en service du site.



Ces dernières années, les pirates informatiques ont utilisé l’intelligence artificielle pour contourner les mécanismes de défense et atteindre leurs cibles, ce qui constitue une des principales préoccupations des institutions financières.

Lire l’article complet sur https://www.zonebourse.com