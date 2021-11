Le mouvement terroriste Hamas condamne à mort deux Palestiniens pour « collaboration » avec Israël

10 Novembre 2021 | Le mouvement islamiste Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a annoncé hier avoir condamné à mort trois Palestiniens, dont deux pour « collaboration » avec Israël, deux semaines après une décision similaire concernant six autres hommes. Le tribunal militaire du Hamas a condamné deux hommes à la peine capitale pour « collaboration » avec Israël – ennemi du groupe armé – et un autre pour trafic de drogue, a indiqué dans un communiqué le ministère de l’Intérieur dans l’enclave. Cette sanction intervient dans le cadre de la lutte contre « le fléau des communications avec l’occupation israélienne » et contre le trafic de « drogues », a justifié le ministère.

