Plus grosse saisie d’armes illégales de l’histoire d’Israël

9 Novembre 2021 à 16h31 | Des dizaines de trafiquants arrêtés; 40 fusils, 13 pistolets et deux mitrailleuses ont été saisis au cours d’une opération d’infiltration d’un an dans les communautés arabes



Des dizaines de marchands d’armes illégales ont été arrêtés dans la nuit et tôt mardi matin dans le cadre de ce que la police israélienne a décrit comme la plus grande opération de saisie d’armes de contrebande de l’histoire du pays.



Les arrestations font suite à une opération d’un an au cours de laquelle un ancien criminel devenu agent secret a pénétré le commerce illégal d’armes au sein de la communauté arabe, a déclaré la police dans un communiqué.



Son travail a permis d’impliquer 78 des plus grands marchands d’armes illégaux du pays, a précisé la police.

