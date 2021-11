Israël: le shekel à son plus haut niveau depuis 25 ans

12 Novembre 2021 à 11h26 | La monnaie israélienne, le shekel, a atteint son plus haut niveau cette année depuis 25 ans, dépassant l’euro et le dollar.



La semaine dernière, le taux de change a atteint des records avec un euro pour 3,58 shekels. En février 2021, l’euro équivalait à près de quatre shekels, soit une hausse d’environ 9% en moins d’un an.



La montée du shekel s’explique par par la vitalité de l’économie nationale et des investissements étrangers, notamment dans le secteur du High-Tech.

