« Ad Kan » va s’attaquer aux canaux de financement du terrorisme par le biais de Ra’am

12 Novembre 2021 | Auteure de plusieurs rapports accablants sur les liens du parti islamique Ra’am avec le Hamas au travers d’une kyrielle d’associations, l’organisation Ad Kan va s’attaquer aux circuits de financement du terrorisme qui relient le Mouvement islamique arabe israélien au Hamas. Cette décision fait suite au refus catégorique du ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid de créer une commission mixte entre coalition et opposition pour superviser la destination réelle des montants gigantesques accordés au parti Ra’am dans le cadre du budget.



L’avocat Yossef Akerman, directeur du département juridique de l’organisation rappelle que le parti Ra’am est le bras politique du Mouvement islamique arabe israélien, lui-même membre de la confrérie internationale des Frères musulmans. En Israël, le Mouvement islamique arabe israélien est séparé en deux branches, la branche nord, dirigée par le sheikh antisémite Raed Salah, présentée comme « extrémiste », et la branche sud, décrite par commodité comme « modérée » et dirigée par l’ancien député Ibrahim Tsartsur. En réalité, explique Yossef Akerman, il s’agit d’une même idéologie et la poursuite des mêmes objectifs mais qui emprunte des tactiques différentes, Mansour Abbas ayant opté pour un « visage souriant » et des propos rassurants sur la coexistence judéo-arabe afin de séduire la société juive israélienne. La branche nord a été déclarée hors-la-loi en 2015 ce qui accorde aujourd’hui plus d’importance à la branche sud qui fait aujourd’hui partie de la colaition gouvernementale tout

